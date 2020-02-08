СМИ: Турция направила к границе с Сирией колонну из 300 грузовиков и бронемашин

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Турция перебросила колонну из 300 грузовиков и бронированных машин к границе с Сирией. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

Военная техника прибыла в турецкую провинцию Хатай, которая граничит с соседней Сирией. Турция перебрасывает войска к границе с идлибской зоной деэскалации на протяжении последних нескольких дней. Накануне туда также были направлены отряды спецназа.

Переброска Анкары дополнительных сил к границе с соседней республикой происходит на фоне напряженности в Идлибе после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 февраля позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в свою очередь отметил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.