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Кризис в Сирии

СМИ: переговоры России и Турции по Идлибу продлились не менее трех часов

Встреча в Анкаре проходила в закрытом режиме
Провинция Идлиб AP Photo/Ghaith Alsayed, архив
Описание
Провинция Идлиб
© AP Photo/Ghaith Alsayed, архив

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошла в субботу в Анкаре. Об этом сообщает телеканал HaberTurk.

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По его данным, стороны обсуждали обстановку в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Переговоры проходили в закрытом режиме в Министерстве иностранных дел Турции и продолжались не менее трех часов.

Переговоры официальных лиц России и Турции обусловлены обострением ситуации в сирийском Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

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