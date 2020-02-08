Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу на следующей неделе

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальные лица России и Турции в субботу на переговорах в Анкаре приняли решение продолжить контакты по ситуации в сирийском Идлибе на следующей неделе. Об этом сообщили журналистам в Министерстве иностранных дел Турции.

"В ходе переговоров между делегациями обсуждалась обстановка в Идлибе. Основное внимание уделялось шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса. Было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что турецкую делегацию в ходе контактов возглавлял заместитель министра иностранных дел Седат Онал, а российскую - замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Кроме того, в переговорах принимали участие высокопоставленные представители оборонных ведомств, Генштабов и разведслужб двух стран.

Контакты проходили в турецкой столице в два этапа и длились не менее трех часов.

Переговоры России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.