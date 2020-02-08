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Посол США заявил, что Трамп поручил ему сделать все возможное для улучшения отношений с РФ

Джон Салливан назвал "добрым знаком" возможность в начале своей работы в Москве встретиться "с очень высокопоставленными государственными деятелями"
Посол США в России Джон Салливан Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол США в России Джон Салливан
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при назначении Джона Салливана новым послом в РФ высказал пожелание, чтобы тот сделал все возможное для улучшения российско-американских отношений. Об этом Салливан заявил в субботу в интервью телеканалу РБК.

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"Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией, которые переживают сложный период, особенно в течение последних шести или семи лет. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы сделать все возможное для их улучшения", - сказал он.

Новый глава американского диппредставительства в Москве также отметил, что у США и России "есть несколько областей", в которых уже сегодня осуществляется сотрудничество. "Например, борьба с терроризмом и некоторые региональные вопросы, такие как КНДР. По ним у нас ведутся конструктивные обсуждения и совместная работа", - пояснил он.

Также Салливан назвал "добрым знаком" возможность в начале своей работы в Москве встретиться "с очень высокопоставленными государственными деятелями". "И всем, с кем я разговаривал, я повторял, что одной из моих целей является обеспечение открытого и транспарентного диалога между Москвой и Вашингтоном", - добавил он.

Салливан прибыл в Москву 16 января, 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдСалливан, Джон
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