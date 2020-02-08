Советник духовного лидера Ирана заявил, что США должны покинуть Ирак и Сирию

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. США непременно покинут Ирак, после чего будут вынуждены уйти с территории Сирии. Об этом заявил в субботу советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"США должны знать, что они обязательно уйдут из Ирака, - цитирует его агентство ISNA. - Значительная часть парламента Ирака решительно проголосовала за уход американцев, влиятельные личности в стране также выступают за [вывод войск США]".

По словам Велаяти, "материально-техническое обеспечение американских сил в Сирии осуществляется через Ирак". "Уход США из Ирака означает скорый конец их присутствия в Сирии", - добавил он.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику со стороны властей арабской страны. 5 января иракский парламент принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это сделать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".