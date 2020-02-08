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Палестино-израильский конфликт

Израильские танки обстреляли два поста ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля 1 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Танки Армии обороны Израиля обстреляли в субботу два поста радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный ранее в тот же день запуск ракеты в сторону израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня (8 февраля) по израильской территории из сектора Газа была выпущена ракета. В ответ танки Армии обороны Израиля некоторое время назад поразили огнем два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы подвергали ракетному обстрелу территорию еврейского государства 1 февраля. В ответ на следующий день истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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