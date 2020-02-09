СМИ: армия США создает новые военные базы на северо-востоке Сирии

ТАСС, 9 февраля. Командование армии США создает новые военные объекты на северо-востоке Сирии, чтобы закрепиться в нефтеносных районах страны. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

По информации его источников, американские военные приступили к сооружению базы в районе города Телль-Бирак в провинции Хасеке. Источники утверждают, что с помощью этой базы американцы намерены блокировать российским военным путь к одному из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан. Строительную технику и материалы для возведения объекта ВС США перебросили из Ирака.

Под еще одну базу ВС США переоборудуют бывшие курдские военные объекты на юге провинции Хасеке. Эта база будет использоваться для контроля добычи нефти в провинции Дейр-эз-Зор.

Президент США Дональд Трамп в конце октября 2019 года заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты.

В Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке республики не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри констатировал, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".