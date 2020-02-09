В Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Азербайджане - на девять месяцев раньше, чем по закону. Высший законодательный орган принял решение о самороспуске в конце прошлого года, президент Ильхам Алиев его поддержал и назначил голосование на 9 февраля.

Представители парламентского большинства аргументировали свое решение тем, что не выдерживают заданный главой государства темп реформ и поэтому не могут эффективно выполнять свои функции. Также они посчитали, что Милли меджлис нуждается в обновлении и омоложении. Между тем эксперты отмечают, что свои кандидатуры на новый срок выдвинули около 64% депутатов прежнего, пятого созыва. Поэтому насколько сильно обновится состав парламента, предстоит решать гражданам страны.

Наибольшее число кандидатов выдвинула правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой баллотируются в 123 из 125 избирательных округов. По прогнозам экспертов, у этой политической силы есть все шансы сохранить за собой самое большое представительство в парламенте, где ее члены сейчас занимают 69 кресел.

Дорогу молодым

Курс на омоложение органов власти был провозглашен президентом еще после внеочередных выборов главы государства в апреле 2018 года, но реальные изменения начались только прошлой осенью. После перестановок в кабинете министров и администрации президента появилось много людей моложе 50 лет, чего ранее в стране не было. Такую тенденцию решил подхватить и парламент, где средний возраст депутатов составляет около 60 лет.

Это отметили и наблюдатели, в частности глава миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генерального секретаря Шерали Джонон. "В Гяндже [втором по величине городе страны] мы видели кандидата, которому всего 19 лет", - привел он пример в беседе с корреспондентом ТАСС.

Наблюдатели и члены избирательных комиссий отмечают и растущий интерес к выборам со стороны молодых людей. Кандидаты в депутаты это тоже отметили, поэтому практически вся агитационная кампания проходила в социальных сетях и на интернет-площадках, чтобы максимально охватить молодой электорат. Впрочем, не отказались они и от проверенной практики поквартирных обходов.

Индивидуальная конкуренция

По сравнению с предыдущими выборами в Милли меджлис, которые состоялись в 2015 году, конкуренция на этот раз значительно выше. Во-первых, кандидатов, которые будут бороться за 125 мандатов, почти вдвое больше - 1314 против 767.

Во-вторых, гораздо меньший процент из них выдвинут партиями - самовыдвиженцев в 2015 году было 337 человек против нынешних 1057. Таким образом, кандидаты решили сделать ставку на индивидуальные избирательные кампании, не пытаясь заручиться поддержкой партий.

Еще одним существенным отличием стало выдвижение 60 кандидатов от оппозиционной партии "Мусават" ("Равенство"), которая в прошлый раз отказалась в последний момент от участия в выборах. Она выдвинула 23 человека по партийным спискам, еще 37 членов партии баллотируются как самовыдвиженцы. Руководство этой политической силы рассчитывает на победу всех своих кандидатов, и хотя эксперты не ожидают, что она получит более 5-10 мандатов, это в любом случае позволит обновить состав Милли меджлиса: ведь среди депутатов парламента пятого созыва членов "Мусават" не было вообще.

Из остальных участвующих в выборах 17 политических партий наибольшее число кандидатов зарегистрировано от "Умид" ("Надежда", 21 представитель, самовыдвиженцев из них двое) и "Единого народного фронта Азербайджана" (13 представителей, все по партийному списку). Их ожидания куда скромнее, чем у "Мусават": они рассчитывают занять до 10 кресел, эксперты предрекают им по одному-два места.

Ход голосования

В воскресенье в 08:00 по местному времени (07:00 мск) свои двери откроют 5573 избирательных участка. Голосование продлится до 19:00 (18:00 мск). Накануне прошел день тишины, когда была полностью запрещена любая агитация. По данным ЦИК страны, никаких нарушений избирательного законодательства в тот день зарегистрировано не было. Это же отмечали и наблюдатели.

"Члены нашей миссии, в которую входят представители стран-участниц, сотрудники секретариата организации, побывали на ряде избирательных участков в Баку. Могу сказать, что никаких нарушений не зафиксировано, требования избирательного законодательства, связанные с запретом агитации в день тишины, строго соблюдались", - отметил глава миссии ШОС.

В списки для голосования включены более 5,3 млн граждан. По информации ЦИК, 6189 избирателей проголосуют впервые, причем 99 из них отметят свое совершеннолетие именно 9 февраля. Старейшему избирателю в Азербайджане 126 лет - это Самарга Аллахвердиева, которая проживает в Бардинском районе страны.

Голосования за рубежом на парламентских выборах, в отличие от президентских и референдумов, законодательство не предусматривает. Выборы будут считаться состоявшимися при любом числе проголосовавших: порога явки нет. На прошлых парламентских выборах активность избирателей составила 55,7%.

Наблюдатели и журналисты

По данным Центризбиркома, на нынешние выборы аккредитованы 883 наблюдателя, представляющие 59 международных организаций. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году, когда мониторинг вели до 500 наблюдателей. Тогда Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалось от мониторинга из-за разногласий с азербайджанской стороной в вопросе численного состава миссии. 380 наблюдателей от БДИПЧ Баку посчитал слишком большим числом и изъявил готовность принять только 130 представителей организации. На нынешних выборах наблюдателей от БДИПЧ будет 380.

Второй по численности стала миссия СНГ, которая прислала 250 наблюдателей. Впервые парламентские выборы в стране будет отслеживать и миссия ШОС, где Азербайджан имеет статус партнера по диалогу.

Число местных наблюдателей превысило 77 тысяч, из которых около 35 тысяч представляют политические партии. Наблюдать за выборами изъявили желание 24 партии и 21 неправительственная организация.

На выборы, по данным ЦИК, аккредитованы 199 сотрудников 132 СМИ из 47 стран. Для журналистов в отеле Hilton организован международный независимый медийный пресс-центр, где им предоставлены компьютеры и другая оргтехника, стабильно работает беспроводная связь и расположены большие экраны, на которых в день голосования будет вестись трансляция из Центризбиркома.

Предварительные результаты голосования ЦИК объявит в ночь на понедельник, окончательные итоги должны быть подведены в течение 20 дней. Затем у Конституционного суда Азербайджана будет 10 дней на их утверждение. Парламент шестого созыва должен приступить к работе в течение трех дней после оглашения вердикта суда.