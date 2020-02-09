Власти Венесуэлы возложили ответственность на Гуайдо за последние санкции со стороны США

КАРАКАС, 9 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские власти полагают, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо несет ответственность за последние санкции, введенные США в отношении Боливарианской Республики. Об этом заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами, выступая в субботу в Каракасе.

"Генеральная прокуратура должна начать расследование в отношении этого депутата [Хуана Гуайдо], предателя страны. Они отправились в Вашингтон не только для того, чтобы подползти к имперскому лорду, но и для того, чтобы потребовать санкций против компаний венесуэльского государства", - сказал вице-президент, чье выступление транслировалось по государственному телеканалу.

Он добавил, что Каракас осуждает "эту атаку и эту новую агрессию со стороны правительства Соединенных Штатов против авиакомпании Conviasa. "Это недопустимо", - подчеркнул политик.

В пятницу США ввели санкции в отношении крупнейшего венесуэльского авиаперевозчика Conviasa, добавив в черный список 40 его самолетов. Попадание физических и юридических лиц в санкционный перечень означает заморозку их активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Госдепартамент проинформировал, что в данном случае вводится запрет на сдачу Conviasa в аренду самолетов и покупку ее воздушных судов, дозаправку попавших в черный список самолетов, заключение с компанией каких-либо контрактов. По утверждению Минфина США, целью подобных мер является "ограничение злоупотреблений этими авиалиниями со стороны режима [президента Николаса] Мадуро".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.