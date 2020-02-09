СМИ: полиция в Гонконге задержала 60 участников уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в ночь на воскресенье задержала 60 участников уличных беспорядков в одном из спальных районов в материковой части города. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Группа протестующих из числа молодежи собралась, чтобы почтить память студента, погибшего 8 ноября прошлого года во время антиправительственных демонстраций. 22-летний учащийся разбился, упав с высоты третьего этажа, со здания автомобильной парковки, якобы спасаясь от преследования полиции. До сих пор не ясно, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал.

Чтобы почтить его память, в субботу вечером в том районе собралась группа молодежи. Они затем стали блокировать дороги и кидать камни в прибывших сотрудников правоохранительных органов, а те применили для разгона слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В июне 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В общей сложности полицией с начала лета прошлого года были задержаны свыше 7 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.