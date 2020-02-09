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Украина разочарована принятым в СЕ механизмом реагирования на нарушения устава

В Министерстве иностранных дел страны отметили, что принятые правила не позволяют применять наказания за суровые нарушения

ТАСС, 9 февраля. Министерство иностранных дел Украины выразило разочарованность в связи с принятием 5 февраля на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава организации. Принятые правила не позволяют применять наказания за суровые нарушения, говорится в распространенном в субботу заявлении украинского дипломатического ведомства.

"В Украине разочарованы принятым Комитетом Министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения, - говорится в сообщении. - Делегация Украины голосовала против этого решения".

В украинском МИДе отметили, что принятие подобных мер может стать угрозой для будущего европейской организации. "Мы убеждены, что введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления организации от собственных уставных целей, когда начатая Россией как на собственной территории, так и против соседей война была оставлена без эффективного ответа".

Как в беседе с корреспондентом ТАСС 5 февраля сообщил дипломатический источник, принятый КМСЕ в среду механизм реагирования на серьезные нарушения государствами устава СЕ призван не допустить повторения ситуации с делегацией РФ в 2014 году в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он также добавил, что новый механизм реагирования неприменим к предшествовавшим его принятию событиям. "Процедура не имеет обратной силы и применяется исключительно в отношении новых и наиболее серьезных случаев нарушения устава СЕ", - пояснил дипломат.

В одобренной КМСЕ резолюции, с которой удалось ознакомиться ТАСС, закреплено право всех национальных делегаций быть представленными на равных правах в двух уставных органах Совета Европы - КМСЕ и ПАСЕ - "до тех пор, пока в их отношении не применяются статьи 7, 8 и 9 устава", касающиеся приостановления или прекращения участия в организации. На этом особенно настаивала Россия при возвращении своей делегации в ассамблею в июне 2019 года.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. В январе 2020 года ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ.

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