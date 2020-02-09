ПАСЕ в апреле обсудит доклад по выборам в Азербайджане

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит доклад по итогам внеочередных парламентских выборов, которые проходят в воскресенье в Азербайджане, на пленарном заседании в апреле 2020 года. Об этом сообщает агентство Report.

По данным агентства, такое заявление сделал входящий в наблюдательную миссию ПАСЕ содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах. Он также сообщил, что планирует посетить Азербайджан дважды после выборов для подготовки доклада.

По словам Шеннаха, голосование на выборах пока проходит спокойно. "Процесс голосования идет, как и на предыдущих выборах, своим ходом. Пока я посетил два избирательных участка. На первом из них, избирательном участке № 18 2-го Наримановского избирательного округа № 20, как нам объяснили, с раннего утра из-за плохих погодных условий мы не видели ни одного избирателя, а вот на избирательном участке, созданном на территории исправительного учреждения № 2, было достаточно много голосующих. Но в целом говорить о процессе выборов, явке пока рано. Завтра у нас будет пресс-конференция, на которой мы и поделимся своими наблюдениями", - сказал Шеннах.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана проходят по мажоритарной системе, по одномандатным округам. На 125 мест в однопалатном парламенте претендуют 1314 кандидатов. Из них 11 выдвинуты инициативными группами избирателей, 246 - 19 политическими партиями, 1057 являются самовыдвиженцами. В списки для голосования включены более 5,3 млн граждан. Порога явки по закону нет, поэтому выборы будут считаться состоявшимися при любом числе проголосовавших.

На выборы аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций. Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Миссия СНГ состоит из 252 экспертов, Парламентской Ассамблеи Совета Европы - из 25. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из них более 30 тыс. представляют политические партии страны.