В Камеруне при закрытых границах началось голосование на парламентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Голосование на парламентских и муниципальных выборах началось в воскресенье на всей территории Камеруна. Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, правительство распорядилось закрыть границы страны на 48 часов, введены меры по ограничению движения на железных и автомобильных дорогах. В выборах участвуют 58 партий.

Избирателям предстоит выбрать 180 депутатов Национального собрания - нижней палаты парламента. Срок полномочий избранного в сентябре 2013 года состава Национального собрания Камеруна должен был завершиться осенью 2018 года. Однако дважды продлевался президентом на год, что предусмотрено конституцией страны.

Как ожидается, крупнейшую фракцию в новом составе парламента сохранит правящая партия "Демократическое объединение камерунского народа", председателем которой является действующий президент страны Поль Бийя. В предыдущем составе Национального собрания эта партия имела 148 депутатов. В нынешних выборах принимает участие также ведущая оппозиционная партия страны - "Социал-демократический фронт". При этом другая оппозиционная партия "Движение за возрождение Камеруна" бойкотирует выборы.

Одновременно с парламентскими в стране проходят муниципальные выборы, в ходе которых будут избраны городские советники и мэры. Здесь ожидается более острая конкуренция между кандидатами, так как права муниципальных образований были недавно расширены и они получили, в том числе, более значительную финансовую свободу.

Голосование проходит в условиях сохраняющегося межобщинного кризиса в этой стране на западе Африки. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, однако пятая часть исторически использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя. С осени 2016 года в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония". Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами.