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В Аддис-Абебе открылся 33-й саммит Африканского союза

Основное место среди вопросов повестки дня занимает ситуация в Ливии

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Двухдневный 33-й саммит Африканского союза (АС) открылся в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе в присутствии 39 глав государств и правительств континента, остальные 16 стран-членов представлены министрами. Репортаж из штаб-квартиры АС ведет южноафриканская телекомпания eNCA.

Встреча началась с закрытого заседания, на котором уточняется ряд вопросов повестки дня, основное место занимает ситуация в Ливии. Председательствует на нем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Главная тема нынешнего саммита - "Заставить замолчать оружие: создание благоприятных условий для развития Африки". На саммите будет проанализировано, что удалось сделать, а что нет в рамках принятого семь лет назад на саммите АС решения добиться к 2020 году прекращения в Африке войн и геноцида. В качестве успеха, который был достигнут в 2019 году, - мирное соглашение между правительством Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и повстанцами, а также недопущение сползания Судана в хаос после переворота и отстранения от власти Омара аль-Башира. При этом в регионе Сахеля и озера Чад усилилась террористическая угроза со стороны исламистских группировок, которые совершают частые нападения на поселки и армейские позиции в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Нигерии, Чаде и Камеруне. Продолжаются атаки пиратов в водах Гвинейского залива.

На нынешнем саммите состоится передача полномочий страны - председателя Африканского союза от Египта Южно-Африканской Республике (ЮАР). Президент ЮАР Сирил Рамапоса уже определил две важнейшие миротворческие темы на ближайшие 12 месяцев: урегулирование положения в Ливии и полная реализация мирного соглашения в Южном Судане. "Кризис в Ливии является региональной проблемой и он должен быть решен усилиями самих африканцев", - заявил на саммите Сирил Рамапоса. Позицию Претории усиливает тот факт, что ЮАР на протяжении 2020 года занимает пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Перед ЮАР в качестве председателя стоит также важнейшая задача обеспечить с 1 июля начало торговых операций в Африканской континентальной зоне свободой торговли (AfCFTA). Объединяющая 54 страны континента с общим населением в 1,27 млрд человек, эта зона должна приступить к практическому функционированию.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе.

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ЭфиопияЛивия
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