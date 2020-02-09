В Тегеране заявили, что Иран держит под контролем все силы США в зоне Персидского залива

ТАСС, 9 февраля. Все американские войска, дислоцированные в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана. Об этом, как передало в воскресенье агентство Fars , заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

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"Все базы США в этом регионе [Персидского залива] находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы [иранские власти] знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся", - сказал он.

Резаи подчеркнул, что информация Ирана о военнослужащих США, находящихся в регионе, "очень точна". "Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте или Бахрейне, мы следим за ними", - указал он. Иран, добавил Резаи, нанес удары по расположенной в Ираке базе Айн-эль-Асад, на которой присутствуют военные США, "имея полную информацию и точные расчеты".