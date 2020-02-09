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Итоговый список кандидатов на выборы в парламент Ирана объявят 11 февраля

Всего заявки для участия в выборах подали более 16 тыс. человек

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /ТАСС/. Итоговый список допущенных до выборов в иранский Меджлис (парламент) кандидатов будет обнародован во вторник. Об этом заявил в воскресенье секретарь штаба по проведению выборов Исмаил Мусави.

"11 февраля Совет стражей конституции Ирана отправит окончательный список в министерство внутренних дел", - цитирует его агентство Fars. Мусави добавил, что "в этот же день список будет опубликован".

Всего заявки для участия в выборах подали свыше 16 тыс. человек. После завершения процедуры регистрации все кандидаты проходят проверку Совета стражей конституции Ирана.

Выборы должны пройти 21 февраля 2020 года.

Меджлис - однопалатный парламент в Иране, который избирается тайным голосованием и состоит из 290 депутатов. Срок полномочий народных избранников составляет четыре года, причем новые выборы должны проводиться до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва.

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