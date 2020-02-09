СМИ: сирийская армия восстановила контроль над территорией в 600 кв. км на севере страны

ТАСС, 9 февраля. Сирийская арабская армия восстановила контроль над территорией площадью в 600 кв. км в северных провинциях страны Алеппо и Идлиб. Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство SANA, цитируя выдержки из заявления командования армии Сирии.

Отряды правительственных войск, отмечается в заявлении, "восстановили контроль над районом площадью более 600 кв. км в провинциях Алеппо и Идлиб, и освободили от боевиков террористических группировок десятки находящихся в этом регионе населенных пунктов".

Армейское командование также сообщило, что "передовые силы сирийской армии, наступающие из восточной части Идлиба, соединились с подразделениями, двигавшимися со стороны юго-западных окрестностей Алеппо". Части армии Сирии встретились в районе Телль-Исс на шоссе Алеппо - Дамаск. В результате проведенной операции сирийские военнослужащие выполнили задачу, поставленную командованием ВС республики, что позволит войскам восстановить в ближайшие часы контроль над всей стратегической автострадой, связывающей север и юг страны.

Террористы контролировали участок этого шоссе, от города Хама до Алеппо, с 2014 года, в результате движение транспорта шло по объездной дороге Атрая - Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км. Протяженность трассы составляет 432 км. Это основная транспортная артерия, которая связывает Дамаск с промышленными районами на севере страны и экономической столицей Алеппо.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января. 29 января Центр по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) сообщил, что в ответ на агрессию террористов командование армии Сирии начало контрнаступление в зоне деэскалации "Идлиб". С тех пор под контроль сирийских военных перешли десятки населенных пунктов в Идлибе.

Идлиб с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.