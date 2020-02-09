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В Иране представили новую ракету малой дальности "Раад-500"

Ее радиус поражения составляет 500 км

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /ТАСС/. Иран представил новую ракету собственного производства "Раад-500". Об этом в воскресенье сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что ракета оснащена композитным двигателем, использование которого позволило снизить ее вес и увеличить дальность на 200 км по сравнению ракетой "Фатех-110". Таким образом, радиус поражения "Раад-500" составил 500 км.

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у его соперников в регионе тоже приняты на вооружение баллистические ракеты.

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