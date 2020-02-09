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В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

Явка избирателей к 16:00 мск составила 44,84%

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Все 5573 участка для голосования на внеочередных выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент) Азербайджана завершили свою работу в воскресенье в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Явка избирателей к 17:00 (16:00 мск) составила 44,84%. Представители ЦИК страны и международные наблюдатели в течение дня отмечали, что голосование проходило в спокойной и дружелюбной атмосфере.

В списки избирателей включены более 5,3 млн граждан. Голосования за рубежом на парламентских выборах, в отличие от президентских и референдумов, законодательство не предусматривает. Выборы будут считаться состоявшимися при любом раскладе: порога явки нет. На прошлых парламентских выборах в 2015 году активность граждан составила 55,7%.

На выборы аккредитованы 883 наблюдателя от 59 международных организаций. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году, когда мониторинг вели до 500 наблюдателей. Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Миссия СНГ состоит из 250 экспертов, Парламентской ассамблеи Совета Европы - из 25. Впервые парламентские выборы в Азербайджане отслеживает миссия Шанхайской организации сотрудничества. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из которых около 35 тыс. представляют политические партии. Следить за ходом выборов изъявили желание 24 партии и 21 неправительственная организация.

На 125 мест в высшем законодательном органе Азербайджана претендуют, по последним данным ЦИК, 1314 кандидатов. Из них 11 выдвинуты инициативными группами избирателей, 246 - 19 политическими партиями, 1057 являются самовыдвиженцами. С 2005 года парламентские выборы в республике проходят только по мажоритарной системе, по одномандатным округам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря прошлого года подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса пятого созыва и назначении внеочередных выборов на 9 февраля. Инициатором такого решения выступило парламентское большинство, посчитавшее, что Милли меджлис не выдерживает заданный главой государства высокий темп реформ во всех сферах жизни и в такой ситуации не может эффективно выполнять свои функции. К тому же, по мнению депутатов, парламент по примеру администрации президента и кабинета министров, где в прошлом году были проведены внушительные структурные и кадровые преобразования, нуждается в омоложении и новых лицах.

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