Экзитпол: партия Алиева сформирует крупнейшую фракцию в новом парламенте Азербайджана

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, может получить наибольшее число депутатских мандатов в новом составе азербайджанского парламента. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола американской компании Arthur J. Finkelstein & Associates, опубликованные по завершении проходивших в воскресенье в республике внеочередных парламентских выборов.

"По нашим подсчетам, кандидаты от партии "Ени Азербайджан" набирают большинство в 69 избирательных округах [из 125]", - сказала представитель организации.

По данным Arthur J. Finkelstein & Associates, еще 41 мандат получают независимые кандидаты. Всего социологи американской компании посетили 1053 участка для голосования. Погрешность опроса оценивается в 3,6-3,9%.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. Голосование проводилось по мажоритарной системе, по одномандатным округам. На 125 мест в однопалатном парламенте претендуют 1314 кандидатов. Из них 11 выдвинуты инициативными группами избирателей, 246 - 19 политическими партиями, 1057 являются самовыдвиженцами. В списки для голосования включены более 5,3 млн граждан. Порога явки по закону нет, поэтому выборы считались бы состоявшимися при любом числе проголосовавших.

На выборы аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций. Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Миссия СНГ состоит из 252 экспертов, Парламентской ассамблеи Совета Европы - из 25. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из них более 30 тыс. представляют политические партии страны.