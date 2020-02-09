Президент Армении назначил референдум по отставке членов КС на 5 апреля

ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Референдум по конституционным поправкам, который предусматривает досрочное сложение полномочий членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении, пройдет 5 апреля. Как в воскресенье сообщила пресс-служба главы армянского государства, соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.

"Руководствуюсь 206-й статьей Конституции, а также 1-й частью 12-й статьи конституционного закона "О референдуме", президент Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным поправкам на 5 апреля", - сообщили в пресс-службе.

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия до того, как парламент примет или президент подпишет указ о проведении всенародного референдума, предполагающего досрочное отстранение членов высшей судебной инстанции.

Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост с помощью фальсификаций. Сам Товмасян считает, что власти занимаются его политическим преследованием.

Призыв премьера

Пашинян призвал в воскресенье всех граждан страны, проживающих за рубежом, 5 апреля приехать на родину и принять участие в референдуме по конституционным поправкам.

"Я знаю, что многие наши соотечественники по тем или иным причинам не смогли принять участие в бархатной революции в мае 2018 года. Поскольку день референдума назначен на 5 апреля, я призываю вас всех сегодня же забронировать билеты, быть в Армении 5 апреля и проголосовать за референдум. Встретимся 5 апреля на избирательных участках", - заявил глава армянского кабмина в ходе прямого эфира в Facebook.