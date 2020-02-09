Внеочередные выборы в дружелюбной обстановке. Азербайджанцы выбрали новый парламент

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Милли меджлис (однопалатный парламент) Азербайджана завершились в воскресенье. Все участки для голосования закрылись, Центризбирком приступил к подсчету результатов, а международные наблюдатели - к подготовке итоговых заявлений.

Досрочные парламентские выборы проводились впервые в истории Азербайджана. Они были назначены президентом Ильхамом Алиевым на 9 февраля еще в конце 2020 года после самороспуска парламента. Можно было бы сказать, что они свалились на граждан страны как снег на голову, но ирония выглядела бы неуместной - в день голосования после недели летней погоды с температурой свыше 20 градусов тепла в Азербайджане выпал именно снег.

Несмотря на резко ухудшившиеся погодные условия, избиратели весь день активно шли на участки. По состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 мск) явка составила 44,84%, сообщили в информационном центре ЦИК. На парламентских выборах в 2015 году явка к этому же времени составляла 50,1%.

Результаты экзитполов

Эксперты еще до выборов предрекали безоговорочную победу правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), и, возможно, они окажутся правы - по результатам первых экзитполов партия Алиева получает большинство мест в Милли меджлисе нового созыва. Так, по результатам опроса американской компании Arthur J. Finkelstein & Associates, кандидаты от партии "Ени Азербайджан" набирают большинство в 69 избирательных округах из 125.

Еще 41 мандат, по данным американских социологов, получают независимые кандидаты. Всего эксперты Arthur J. Finkelstein & Associates посетили 1053 участка для голосования. Погрешность опроса оценивается в 3,6-3,9%.

Результаты собственного экзитпола представила также французская компания OpinionWay. По ее данным, правящая "Ени Азербайджан" в новом созыве парламента получает 65 мест. Социологи OpinionWay опросили 10119 избирателей на 236 участках.

Ход голосования

ЦИК Азербайджана открыл для голосования 5573 избирательных участка. Все они расположены на территории республики - голосования за рубежом на парламентских выборах законом не предусмотрено. Люди начали приходить к участкам уже с 8 утра (07:00 мск) - к самому открытию. В течение дня активность избирателей росла.

Международные наблюдатели отмечали спокойную и дружелюбную атмосферу, в которой проходили выборы.

"Идет нормальный процесс голосования. Наблюдается очень серьезное представительство гражданского общества, наблюдатели от партий, кандидатов. Это очень позитивный фактор - контроль за ходом выборов. Мы пока никаких нарушений не наблюдали, и как раз этот контроль вносит свою лепту", - отметил глава миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генерального секретаря организации Шерали Джонон.

Состав голосующих в течение всего дня был неоднороден - на участки приходило много молодежи, но и лиц старшего поколения было немало. Проголосовали даже долгожители - 115-летняя Шабика Ахундова отдала свой голос в Ленкоран-Масаллинском избирательном округе № 75, а 118-летняя Баллы Гафарова выполнила свой гражданский долг в селе Сеюдляр Кюрдамирского района. Люди охотно общались с журналистами и говорили, что хотели бы видеть в парламенте страны новые лица.

Именно это и было изначальной целью проведения в Азербайджане досрочных выборов - парламент, где средний возраст депутатов составляет около 60 лет, решил взять курс на омоложение по примеру кабмина и администрации президента. По мнению парламентариев, это позволит законодательному органу работать эффективнее и создать правовую базу для реализации всех запланированных президентом страны реформ. При этом в выборах участвуют около 64% депутатов прежнего созыва, и насколько действительно обновится состав Милли меджлиса, еще предстоит установить ЦИК.

Наблюдатели и журналисты

За выборами следили 883 наблюдателя от 59 международных организаций. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году, когда мониторинг вели до 500 наблюдателей. Самой большой стала миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ из 380 человек. Вторая по численности - миссия СНГ, которая прислала 250 наблюдателей. Впервые парламентские выборы в стране отслеживала и миссия ШОС, где Азербайджан имеет статус партнера по диалогу. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из которых около 35 тыс. - представители политических партий. Наблюдать за выборами изъявили желание 24 партии и 21 неправительственная организация. Освещают выборы около 200 журналистов из 47 стран.

В течение дня никто из наблюдателей не заявлял о фиксации серьезных нарушений избирательного процесса. МВД страны также сообщило об отсутствии правонарушений. ЦИК к настоящему моменту еще не дал итоговой оценки, но в ходе голосования от этого ведомства сообщений о нарушениях также не было.

Предварительные результаты голосования ЦИК объявит в ночь на понедельник, окончательные итоги должны быть подведены в течение 20 дней. Затем у Конституционного суда Азербайджана будет 10 дней на их утверждение. Парламент шестого созыва должен приступить к работе в течение трех дней после оглашения вердикта суда.