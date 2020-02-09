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WSJ: администрация Трампа запросит у Конгресса $740,5 млрд на оборону на 2021 год

По данным издания, администрация намерена предложить серьезные сокращения ряда программ в социальной сфере

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена представить проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начнется 1 октября), в котором предусмотрены расходы на оборону в размере $740,5 млрд. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По данным ее источников из числа официальных лиц, бюджетный запрос будет опубликован в понедельник. Общие расходы в нем предусмотрены в размере $4,8 трлн.

Как констатирует издание, администрация намерена предложить серьезные сокращения ряда программ в социальной сфере.

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