WSJ: администрация Трампа запросит у Конгресса $740,5 млрд на оборону на 2021 год

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена представить проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начнется 1 октября), в котором предусмотрены расходы на оборону в размере $740,5 млрд. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По данным ее источников из числа официальных лиц, бюджетный запрос будет опубликован в понедельник. Общие расходы в нем предусмотрены в размере $4,8 трлн.

Как констатирует издание, администрация намерена предложить серьезные сокращения ряда программ в социальной сфере.