{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Буттеджадж по итогам партсобраний в Айове получил 14 голосов делегатов. У Сандерса - 12

На третьем месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (восемь делегатов), на четвертом - бывший вице-президент США Джозеф Байден (шесть делегатов), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (один делегат)
Пит Буттеджадж AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Пит Буттеджадж
© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж по итогам состоявшихся в Айове собраний активистов Демократической партии США заручился поддержкой 14 делегатов. Такие оценки опубликованы в воскресенье на сайте отделения партии в этом штате.

На эту тему
Праймериз Демократической партии. Основные кандидаты и их программы

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове 3 февраля. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия. Окончательные данные о распределении голосов делегатов поступили спустя почти неделю.

Согласно информации со всех участков, Буттеджадж получил 14 голосов делегатов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 12. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (восемь делегатов), на четвертом - бывший вице-президент США Джозеф Байден (шесть делегатов), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (один делегат).

Руководство Демократической партии США ранее уже призвало перепроверить результаты собраний активистов в Айове из-за большой задержки с публикацией данных.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, с тех пор этот штат играет в США роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла. Число делегатов от Айовы, выдвигаемых на национальные съезды партий, сравнительно невелико. На съезд республиканцев поедут 40 делегатов. На съезд демократов отправится 41 делегат, а также восемь так называемых суперделегатов - членов руководства партии в Айове, которые самостоятельно принимают решение о том, кого из претендентов на пост президента они поддержат.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты
В Армии обороны Израиля сообщили, что винят ХАМАС во всех террористических актах, совершаемых из Газы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС