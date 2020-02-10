Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ТАСС, 10 февраля. Израильские ВС нанесли удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты в сторону еврейского государства. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на ракету, запущенную из Газы в сторону Израиля ранее вечером, мы нанесли удары по ряду военных постов ХАМАС в Газе. Мы виним ХАМАС во всех террористических актах, совершаемых из Газы", - говорится в сообщении.

В воскресенье армейская пресс-служба информировала, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах. Впоследствии военные сообщили, что был зафиксирован запуск ракеты по территории Израиля.