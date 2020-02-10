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Партия Алиева получит большинство в парламенте Азербайджана

Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов по итогам обработки 87% протоколов

БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. Правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов в Милли меджлис (однопалатный парламент Азербайджана) получает наибольшее число мандатов в законодательном органе. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов по итогам обработки 87% протоколов.

Результаты озвучил на пресс-конференции в понедельник утром глава ЦИК страны Мазахир Панахов. Согласно им, партия может получить до 65 мандатов в парламенте.

 

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Азербайджан
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