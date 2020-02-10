Премьер Таиланда распорядился пересмотреть меры по контролю за оружием в воинских частях

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился пересмотреть меры безопасности в оружейных комнатах в воинских частях по всему королевству после стрельбы в торговом центре, в результате которой погибли и были ранены десятки людей. Об этом в понедельник сообщила газета Bangkok Post .

"Все, что я могу сказать, это то, что если бы мы полностью следовали [стандартной процедуре обеспечения безопасности], мы смогли бы снизить градус насилия [в этом инциденте], - приводит слова премьера издание. - Даже если бы мы настаивали на том, что полностью следовали надлежащей процедуре обеспечения безопасности, вопрос в том, что еще мы могли бы сделать, чтобы повысить ее эффективность?"

Политик отметил, что оружие было взято злоумышленником после того, как он застрелил офицера, охранявшего арсенал, что является поводом для беспокойства. Вместе с тем командующий вооруженными силами королевства Апират Конгсомпонг сказал, что ключевая ошибка, которая могла привести к краже оружия, заключалась в том, что нападавший очень хорошо знал людей в оружейной, и они не ожидали от него подобных действий. Военнослужащий добавил, что всем армейским подразделениям был разослан срочный приказ о принятии более строгих мер безопасности. В соответствии с набором новых мер, в частности пули и пулеметы больше не будут храниться на каком-либо посту охраны, пояснил он.

Вместе с тем глава консультативного комитета премьер-министра по вопросам безопасности Панитан Ваттанайагорн считает, что Таиланд должен извлечь уроки из этого инцидента и использовать опыт других стран, которые пострадали от подобных трагедий. По его словам, в число областей, которые будут привлекать внимание, входят стандарты общественной безопасности, особенно в общинах и торговых центрах, а также контроль над вооружением.