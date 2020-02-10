Штаб Сандерса потребует перепроверки части результатов партийных собраний в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Предвыборный штаб сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса намерен потребовать частичной перепроверки результатов состоявшихся в штате Айова собраний активистов (кокусов) Демократической партии США. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN руководитель штаба сенатора Фаиз Шакир.

Таким образом он отреагировал на информацию отделения Демократической партии Айовы, согласно которой бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж по итогам кокусов заручился поддержкой 14 делегатов, а Сандерс - 12.

"Можете ждать от нас просьбы к Демократической партии Айовы о перепроверке расхождений, выявленных нами <...>. Мы будем искать и выявлять другие расхождения [в результатах голосования]", - сказал Шакир. По его оценке, демократы Айовы "проявили некомпетентность" в обработке результатов партсобраний.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове 3 февраля. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Это обернулось скандалом для партии и вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия. Окончательные данные о распределении голосов делегатов поступили спустя почти неделю.

Согласно информации со всех участков, Буттеджадж получил 14 голосов делегатов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 12. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (8 делегатов), на четвертом - бывший вице-президент США Джозеф Байден (6 делегатов), на пятом - сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (1 делегат).

Руководство Демократической партии США ранее уже призвало перепроверить результаты собраний активистов в Айове из-за большой задержки с публикацией данных. Перепроверка была проведена и затронула данные, поступившие с 55 участков. Обновленные результаты вызвали недовольство штаба Сандерса.