"Новый театр военных действий". Как устроены и чем занимаются Космические силы США

С самого начала своего президентства Дональд Трамп не раз говорил о том, как для США важно оставаться лидером в космосе. При этом речь шла не только об экспедициях NASA и поддержке частных космических компаний, но и о военном потенциале. "США должны не просто присутствовать в космосе, они должны в нем доминировать", — подчеркивал он. С 2018 года американский лидер добивался создания в стране Космических войск. Сама идея об организации такой структуры не нова. Ее рассматривали еще в 90-х годах, когда во время войны в Персидском заливе космические спутники показали свою эффективность в наземных боях. Создание Космических сил В конце 2019 года в Америке впервые более чем за 70 лет официально появился новый, шестой род войск — Космические силы (помимо Сухопутных, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны).

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Формально они являются частью ВВС, но в течение полутора лет должны быть преобразованы в отдельную структуру. На их деятельность в 2020 году Белый дом выделил $40 млн, хотя изначально Пентагон запрашивал $72,4 млн. "Космос... много чего будет происходить в космосе. Потому что космос — это новейший театр военных действий. На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно жизненно необходимо. И мы лидируем, но недостаточно. Но очень скоро мы будем впереди. Космические силы помогут нам сдержать агрессию и контролировать надземное пространство", — говорил президент, подписывая указ о создании новых войск.

Сторонники создания Космических сил считают, что необходимость такой структуры обусловлена угрозой американским спутникам со стороны новейшего российского и китайского оружия. По мнению критиков, новые войска не сделают больше, чем могли бы сделать ВВС, за исключением того, что теперь потребуется больше денег и волокиты на новую организацию. Появление Космических сил приветствовал даже глава компании SpaceX Илон Маск, который называл это хорошей идеей еще в 2018 году. Инициативу также поддержали в NASA. Структура и командование Руководителем Космических сил стал генерал Джон Реймонд — глава недавно учрежденного командования Космических сил. Реймонда также ввели в состав Комитета начальников штабов ВС США — совет военных чиновников, которые напрямую консультируют президента. В обязанности генерала входит руководство повседневными операциями новой структуры. На первом этапе на службу туда перевели 16 тыс. гражданских и военных специалистов. Технически этот персонал по-прежнему закреплен за ВВС, но может добровольно перейти в Космические силы. В перспективе новая структура должна быть укомплектована специалистами из разных видов войск, но согласно решению Конгресса пока туда могут вступать лишь кадры из ВВС. Ожидается, что в новые войска в приоритетном порядке будут набирать специалистов, которые обладают "основными навыками" в области космических операций, разведки, закупок, инженерного дела и военной подготовки.

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Кроме того, предполагается появление новых военных должностей — в частности, помощников командующего силами, которые будут отвечать за разработку новых технологий и стратегий орбитальной войны. В своем докладе Конгрессу глава ВВС Барбара Барретт рассказала о переводе в новые войска уже около 6 тыс. человек. Штаб-квартира Космических сил располагается в Пентагоне, там же где и офис Реймонда. Пока штаб прописывает устав работы и распределяет обязанности, а также составляет план по переходу части резервов ВВС под начало Космических сил. У новых войск уже есть своя эмблема и форма. Причем презентация обмундирования прошла не совсем гладко — когда Пентагон представил дизайн, пользователи соцсетей шутили над тем, что защитники космического пространства зачем-то будут носить лесной камуфляж.

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm — JRehling (@JRehling) January 18, 2020

Okay but like you could've done better pic.twitter.com/4o8dj9Llja — Robert Skvarla (@RobertSkvarla) January 18, 2020

What a missed opportunity. pic.twitter.com/csALMr7bKW — Fred “Freaky” Duarf (@DuarfFred) January 18, 2020

Как проходит служба в войсках? Пока о физическом присутствии бойцов в космосе речи не идет. Среди их основных задач — подготовка специалистов, приобретение военных космических систем, разработка военной доктрины о космической мощи и организация Космических сил для оказания поддержки Единому командованию.

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"Когда в начале января Иран выпустил баллистические ракеты по двум американским военным объектам в Ираке, Космические войска засекли их на старте и заблаговременно предупредили наши силы", — рассказал генерал-лейтенант Дэвид Томпсон, заместитель командующего Космическими силами США. Он признает, что многие спрашивают его, чем именно занимаются бойцы новой структуры. "Когда на прошлой неделе над Питтсбургом чуть не столкнулись два спутника, американские Космические силы следили за ситуацией. Если бы эти спутники оказались под угрозой, то Космические силы должны были бы предупредить владельцев этих аппаратов", — объяснил Томпсон, добавив, что всем, кто использует GPS, следует напомнить, что работа этих систем также контролируется Космическими силами. Кроме того, новые войска отвечают за "эксплуатацию и оснащение" всего космического имущества, в котором нуждается космическое командование. Это предполагает приобретение необходимых спутников наблюдения или связи, доставку их в космос, а также обучение персонала эксплуатации этих аппаратов. Космические планы Трампа Как говорится в одном из докладов американских военных, Китай и Россия приступили к реализации амбициозных программ по развитию наступательных возможностей для контроля над космическим пространством, что побудило Соединенные Штаты объявить космос сферой военных действий. Действия Вашингтона в этом направлении поддержали и его союзники по НАТО. Альянс признал космическое пространство фронтом для военных операций наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. "Мы не хотим, чтобы конфликт начинался или распространялся в космосе. Мы хотим предотвратить возможность такого столкновения. Лучший способ для этого, который я знаю, — действовать с позиции силы", — заявил генерал Реймонд. Однако его слова несколько расходятся с тем, что говорил президент Трамп, отмечавший не только оборонный, но и наступательный характер Космических сил.