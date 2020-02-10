Украинский премьер анонсировал сокращение госаппарата

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины сократит не менее 10% государственного аппарата в текущем году. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

"В этом году минимум на 10% мы сократим государственный аппарат. Мы предполагаем большую экономию за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн", - сказал он.

По словам премьера, структура государственных органов должна быть "более компактной и эффективной".

В октябре 2019 года министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщал, что правительство приняло решение сократить почти 19 тыс. сотрудников в районных государственных администрациях по всей Украине с целью повышения эффективности работы госорганов.

Министр также пояснил, что решение о сокращении было принято, поскольку в результате анализа работы районных администраций правительство увидело, что часть функций дублируется с объединенными территориальными общинами, созданными в рамках децентрализации. Кроме того, часть функций не востребована, они будут упразднены, некоторые функции вынесут на уровень областных администраций. Дубилет также признал, что решение о сокращении является "резким и болезненным".