СМИ: в США показали фильм об убийствах на "майдане" с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. В США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, показали документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". Об этом в понедельник сообщает украинское издание "Страна".

В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли тогдашнего президента США Барака Обамы и его администрации в отстранении четвертого президента Украины Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на "майдане", о причастности семьи экс-вице-президента Джо Байдена к коррупционным махинациям в компании Burisma, а также о вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии.

В съемках фильма приняли участие экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из экс-сотрудников "Беркута" и его адвокат Александр Горошинский. В фильме также показаны "грузинские снайперы", которые подтвердили свою версию, что их вербовкой для поездки на "майдан" занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили. Снайперы утверждают, что в Киев приехали по поддельным паспортам, а к организации стрельбы, по их словам, были причастны экс-спикер Рады Андрей Парубий и Сергей Пашинский, которые также отвечали за снабжение снайперов оружием.

Еще один гражданин Грузии по имени Зураб указывает в фильме, что во время "майдана" встречался в Киеве с Саакашвили и экс-главой Одесской областной милиции Георгием Лордкипанидзе, а также неизвестным сотрудником СБУ. "Когда я встретился с Лордкипанидзе и Саакашвили, Миша рассказал нам и ребятам, что с нами был человек, который был из СБУ. Нам было поручено найти регулярные маршруты Януковича. Было дано задание отслеживать маршруты передвижений Януковича. И они, скажем, планировали убить Януковича", - заявляет Зураб. В фильме утверждается, что из 45 человек - граждан Грузии, которых во время "майдана" привезли в Киев, в живых остались только 14.

Капуто также проводит параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Трампа, указывая на один и тот же почерк и причастность к этому финансиста Джорджа Сороса, Джо Байдена и некоторых представителей Демпартии США. Они, по мнению экс-советника Трампа, могли в корыстных интересах и вопреки национальным интересам США спровоцировать затяжной кризис на Украине, начиная с "майдана".