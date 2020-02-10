На Украине впервые опубликован пофамильный список 919 силовиков, пострадавших на "майдане"

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Почти 1 тыс. сотрудников силовых органов Украины пострадали во время беспорядков на "майдане" зимой 2013-2014 годов. Об этом сообщило в понедельник издание "Страна", в распоряжении которой оказался список раненных и травмированных силовиков.

Так, по данным издания, в документе значится 919 фамилий. В частности, во время первой стычки на "майдане" в Киеве ночь на 30 ноября 2013 года, когда были избиты студенты в палаточном городке, пострадали 15 силовиков. Милиционеры получили травмы разной степени тяжести, в том числе химический отек глаз, видимо, после применения газовых баллончиков.

Еще 140 милиционеров пострадали 1 декабря - во время штурма протестующими администрации президента Украины. Среди причин госпитализации встречается "отравление неизвестным веществом", переломы, потеря сознания от удушья, рваные раны, сотрясения мозга.

9-11 декабря, когда милиция снимала блокаду с правительственного квартала, ее сотрудники обращались за медицинской помощью из-за ушибов спины, что, по мнению журналистов, говорит о том, что на сотрудников милиции нападали сзади. С более серьезными ранениями, например, проникающими ножевыми, правоохранители обращались к медикам в январе-феврале 2014 года.

Кроме того, в документе говорится о 140 силовиках, которые получили огнестрельные ранения, а также госпитализированные с контузией. Большинство таких инцидентов имели место 20 февраля в день бойни на Институтской улице. При этом, пишет "Страна", больше всего пулевых ранений было получено 20 февраля. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести.

Список включает в себя только раненых милиционеров. "Погибших, по разным данным, от 18 (эту цифру называл генпрокурор Украины Юрий Луценко) до 23 (согласно показаниям экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка) сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства их гибели частично расследованы, но к ответственности никто не привлекался, а в суд дела не передаются. Более того, доступ к материалам следствия ограничен", - отмечает "Страна".