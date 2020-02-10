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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

Токаев поручил генпрокурору Казахстана обеспечить законность расследования беспорядков

Президент Казахстана также дал поручение наказать всех виновных

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в понедельник генеральному прокурору республики Гизату Нурдаулетову провести объективное расследование беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, а также обеспечить неотвратимость наказания всех виновных. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области. Глава государства поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района, а также уволить заместителя руководителя администрации Жамбылской области.

Кроме того, глава государства дал поручение министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции области и главу отдела полиции Кордайского района.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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