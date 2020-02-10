Focus: глава ХДС не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила президиуму партии, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году. Об этом сообщило в понедельник издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам, что уйдет с поста лидера ХДС после выборов. Она намерена запустить летом текущего года процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов. Как считают местные наблюдатели, фаворитом является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.