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Focus: глава ХДС не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году

Как сообщается, Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам, что уйдет с поста лидера христианско-демократического союза после выборов

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила президиуму партии, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году. Об этом сообщило в понедельник издание Focus со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам, что уйдет с поста лидера ХДС после выборов. Она намерена запустить летом текущего года процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов. Как считают местные наблюдатели, фаворитом является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.

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