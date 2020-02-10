FT: доверие общественности ведущих стран Запада к НАТО резко снизилось

ТАСС, 10 февраля. Доверие общественности США и других ведущих стран Запада к НАТО "резко снизилось" с тех пор, как во главе Белого дома находится Дональд Трамп. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на исследование вашингтонского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center).

Число тех, кто положительно относится к НАТО, с 2017 по 2019 год сократилось в среднем на 10 процентных пунктов в США, Франции и Германии, выяснили авторы доклада, обнародованного в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля). В настоящее время 53% опрошенных в 16 странах - членах альянса указали, что в целом позитивно относятся к блоку. О негативном отношении к нему заявили 27%.

Таким настроениям в отношении альянса, как отмечает издание, способствовали усиление изоляционизма при президенте Дональде Трампе под лозунгом "Америка превыше всего" и его недоверие к деятельности международных институтов. Трамп назвал организацию "устаревшей" и неоднократно критиковал европейские страны за то, что они не смогли ускорить выполнение своих обязательств по выделению 2% ВВП на нужды обороны к 2024 году, напоминает Financial Times.

При этом в среднем 50% респондентов в 16 странах - членах альянса - выступили против выполнения одного из основных принципов НАТО - статьи 5 устава организации, в соответствии с которой нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против всего блока. Такие действия, в случае гипотетического нападения со стороны РФ, поддержали только 38% опрошенных. Подобные настроения особенно отчетливо проявились в Италии, где 66% респондентов заявили, что их страна не должна использовать военную силу для защиты страны, вовлеченной в серьезный военный конфликт с Россией. В Германии эту позицию поддержали 60% опрошенных, а во Франции - 53%.

Большинство респондентов - в среднем 60% - убеждены, что именно США следует использовать военную силу для защиты союзника НАТО от России, а 29% выступают за совместное выступление стран альянса против предполагаемого агрессора. При этом только в пяти государствах - членах НАТО - Великобритании, Литве, Нидерландах, США и Канаде - половина или более участвовавших в исследовании высказались в пользу применения силы в подобной ситуации.

Что касается трансатлантических отношений, "общественность некоторых западноевропейских стран предпочитает тесные отношения с США, но многие другие предпочитают тесные отношения как с США, так и с Россией", подчеркивается в докладе Исследовательского центра Пью. При этом подчеркивается, что правые политические силы в большей степени, чем левые, предпочитают налаживать отношения с США.