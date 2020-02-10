Al Jazeera: турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в провинции Идлиб

ТАСС, 10 февраля. Турецкая артиллерия начала обстрел города Саракиб, который несколько дней назад под свой контроль возвратила сирийская армия. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera .

По имеющейся информации, турецкая армия обстреливает из тяжелых артиллерийских орудий город Саракиб и его окрестности, где дислоцированы отряды армии Сирии.

Одновременно поступают сообщения, что вооруженные "отряды сирийской оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии начали широкомасштабные наступательные действия" против подразделений правительственных сил на востоке провинции Идлиб.

В воскресенье командование армии Сирии сообщило, что армия восстановила контроль над территорией площадью в 600 кв. км в северных провинциях страны Алеппо и Идлиб и освободила от боевиков террористических группировок десятки находящихся в этом регионе населенных пунктов.