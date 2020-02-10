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Кризис в Сирии
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Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня в Идлибе

Мевлют Чавушоглу сообщил, что соглашение между Россией и Турцией по Идлибу пока не заключено

ТАСС, 10 февраля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал к немедленному прекращению огня в сирийской провинции Идлиб. Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства также заявил, что переговоры между Турцией и РФ по ситуации в Идлибе пройдут в понедельник.

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"Режим прекращения огня в Идлибе должен быть введен немедленно", - указал министр, слова которого приводит Анатолийское агентство, на пресс-конференции в Анкаре. Он также добавил, что соглашение между РФ и Турцией по Идлибу пока не заключено. "Если было бы достигнуто соглашение, в сегодняшней встрече [с российской делегацией по Идлибу] не было бы необходимости", - отметил он.

Переговоры проходят на фоне обострившейся ситуации в этой сирийской провинции. Как отмечали в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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