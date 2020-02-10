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Украина пока не планирует направлять посла в Россию

В ведомстве отметили, что "запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало"
Здание МИД Украины Роман Канащук/ТАСС
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Здание МИД Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украина на данный момент не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД страны на запрос издания "Украинские новости".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в документе.

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В ответе украинского ведомства также указано, что "запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало". В случае получения от Москвы ноты с запросом на агреман Киев намерен действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой, отметили в МИД.

Ранее министерство сообщало, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время, но о каких конкретно странах идет речь, не указывалось. Как отмечается в сегодняшнем заявлении, "министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения своего посла в России".

Глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью "Российской газете" заявил, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. Лавров, объясняя позицию Москвы, отметил, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах. "И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения", - сказал он.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев отозвал посла в Москве. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году. Тем не менее посольства двух стран продолжают работу в обеих столицах.

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