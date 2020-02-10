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Меркель выступила за сохранение Крамп-Карренбауэр поста министра обороны

Ранее глава ХДС заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в 2021 году

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель выступает за то, чтобы Аннегрет Крамп-Карренбауэр сохранила за собой пост министра обороны до следующих выборов в Бундестаг после решения уйти с должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) после того, как будет определен кандидат в канцлеры от консерваторов. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Она [Крамп-Карренбауэр] хотела бы остаться министром обороны, и канцлер это полностью поддерживает", - сказал он.

Крамп-Карренбауэр ранее заявила президиуму партии, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в ФРГ в 2021 году, но отметила, что намерена запустить летом текущего года процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов и затем уйти с поста лидера ХДС.

Такое решение Крамп-Карренбауэр приняла на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг (земельный парламент) 5 февраля избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), причем голосами депутатов от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), христианских демократов и самой СвДП. Ситуации, когда премьер федеральной земли Германии получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в истории ФРГ. ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с "Альтернативой для Германии". Критике ход выборов подвергла канцлер Ангела Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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