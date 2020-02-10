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Кризис в Сирии

В МИД ФРГ указали на "особую ответственность" РФ в деле недопущения катастрофы в Идлибе

В ведомстве указали также на ответственность в этом вопросе президента Сирии Башара Асада

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что Россия и президент Сирии Башар Асад несут особую ответственность в деле предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы призываем все стороны внести вклад в деэскалацию. В этой связи мы приветствуем переговоры между Турцией и Россией", - сказал он. "Приоритетом должно быть предотвращение гуманитарной катастрофы, и мы считаем, что режим Асада и Россия несут здесь особую ответственность", - считает представитель МИД ФРГ.

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Меркель, АнгелаГерманияРоссияКризис в Сирии
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