В ОБСЕ считают, что на выборах в Азербайджане не было подлинной конкуренции

БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. На прошедших в воскресенье внеочередных выборах в парламент Азербайджана не было подлинной конкуренции, несмотря на большое количество кандидатов. С таким заявлением выступили в понедельник представители миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Несмотря на большое число кандидатов, ограничения в законодательстве препятствовали настоящей конкуренции", - говорится в заявлении миссии.

Наблюдатели заявили, что выявили многочисленные нарушения на выборах, что заставляет сомневаться в их прозрачности. Кроме того, по их словам, в некоторых случаях на избирателей оказывалось давление.

Представители миссии наблюдателей также отмечают, что работа избирательных комиссий различных уровней на прошедших выборах была прозрачной для наблюдателей, однако она не смогла обеспечить проведения свободных демократических выборов.

"Мы видели, что работа избирательных комиссий была открытой и прозрачной для наблюдения. Однако это не обеспечило непредвзятых свободных выборов <...> Процедура подсчета голосов вызвала наше разочарование", - говорится в заявлении миссии.

По словам наблюдателей, серьезные нарушения в процессе подсчета голосов фиксировались практически в половине случаев. "Кандидатам были даны возможности для участия, но не даны возможности для победы", - заключил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ, украинский депутат Артур Герасимов.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидатов. На выборы было аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций.

По предварительным данным по итогам обработки 100% протоколов, правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны, получает наибольшее число мандатов в законодательном органе. Согласно этим данным, партия может получить до 71 мандата в парламенте.