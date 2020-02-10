Киев готовит санкции против судей РФ за арест украинских моряков в Керченском проливе

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украина инициирует санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, занимавшихся делом украинских моряков в Крыму из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник сообщило издание "Общественное" со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и временно перемещенных лиц.
По данным ведомства, санкции введут и против силовиков, которые задержали украинских моряков.
Министерство подготовило проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек. Документ направлен на согласование в профильные органы власти. "После согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение кабинета министров Украины и в случае принятия станет основанием для утверждения Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - уточнили в министерстве.