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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Киев готовит санкции против судей РФ за арест украинских моряков в Керченском проливе

Санкции планируют также ввести и против силовиков, участвовавших в их задержании

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украина инициирует санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, занимавшихся делом украинских моряков в Крыму из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник сообщило издание "Общественное" со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и временно перемещенных лиц.

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По данным ведомства, санкции введут и против силовиков, которые задержали украинских моряков.

Министерство подготовило проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек. Документ направлен на согласование в профильные органы власти. "После согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение кабинета министров Украины и в случае принятия станет основанием для утверждения Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - уточнили в министерстве.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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