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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире

В Исламабаде утверждают, что в результате стрельбы пострадали около 10 человек

ИСЛАМАБАД, 10 февраля. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

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"Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Захид Хафиз Чоудри вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля", - отмечается в коммюнике. "В результате стрельбы пострадали порядка 10 человек" - утверждают в ведомстве.

"Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности, - отмечает МИД Пакистана. - Индийская сторона должна уважать соглашение о прекращении огня".

Территория княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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