Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в сирийском Идлибе. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"В результате интенсивного артиллерийского огня со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] 10 февраля 2020 года в Идлибе пять наших военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения", - отмечается в коммюнике.

Президент Тайип Эрдоган проводит экстренную встречу с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, сообщает NTV. Ранее глава республики неоднократно заявлял о готовности перейти к ответным действиям в случае продолжения атак на военнослужащих ВС Турции на севере Сирии.

Между тем, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Турции, правительственные войска Сирии атаковали турецкий наблюдательный пост в Тафтаназе в Идлибе. Анкара, по версии агентства, открыла ответный огонь. Руководитель Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что "мишенью военного преступника, отдавшего приказ на совершение этой предательской атаки, является не только Турция, но и все международное сообщество".

При этом ранее 10 февраля телеканал Al Jazeera передавал, что турецкая артиллерия начала обстрел сирийского города Саракиб, который несколько дней назад под свой контроль возвратила сирийская армия. По данным канала, турецкая армия обстреливала из тяжелых артиллерийских орудий населенный пункт и его окрестности, где дислоцированы отряды армии Сирии. Одновременно поступали сообщения, что вооруженные "отряды сирийской оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии начали широкомасштабные наступательные действия" против подразделений правительственных сил на востоке провинции Идлиб.

Обострение в Идлибе

В настоящее время в Анкаре проходят переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 февраля позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в свою очередь отметил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.