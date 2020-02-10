Минюст Украины потребовал ликвидировать 35 политических партий

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины направило в Окружной административный суд Киева 35 исков, в которых требует аннулировать регистрацию политических партий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба суда.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия - не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах депутатов Верховной рады в течение десяти лет", - отметили в суде.

В перечне предлагаемых к ликвидации партий "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская партия "Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие. Суд принимает решение об открытии производств по данным искам, отмечается в сообщении.

По данным министерства юстиции, на Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых 48 фактически существуют только на бумаге.

На прошлой неделе министр юстиции Денис Малюська сообщал о намерении ведомства ликвидировать 48 партий, которые не ведут политической деятельности. Среди таких политсил, в частности, сказал министр, Партия ветеранов Афганистана, "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народное движение Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", "Партия сильной власти" и другие.

По украинским законам, партия подлежит ликвидации, если ее представители не выдвигались на президентских и парламентских выборах в течение десяти лет.