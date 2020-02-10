ВС Турции открыли ответный огонь после обстрела их позиций в Идлибе

ТАСС, 10 февраля. Турция открыла ответный огонь на уничтожение позиций в сирийском Идлибе, с которых ранее был нанесен удар по турецким войскам. Об этом в понедельник написал в Twitter руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Турция ответила на эту атаку с целью полного уничтожения вражеских целей и в качестве мести за погибших солдат. Военный преступник, который отдал приказ на эту подлую атаку, нанес удар не только по Турции, но по всему международному сообществу", - указал Алтун.

Он добавил, что "турецкая армия продолжит сокрушать любого, кто осмелится напасть на флаг" Турции и "будет вселять страх в сердца врагов".

По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в Идлибе. По заявлению Министерства национальной обороны Турции, интенсивный артиллерийский огонь велся со стороны правительственных войск Сирии.

В настоящее время в Анкаре проходят переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.