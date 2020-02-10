Министерская встреча коалиции против ИГ состоится на полях Мюнхенской конференции

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Министерская встреча возглавляемой США международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник организаторами форума.

"Среди прочего состоятся новая встреча участников Берлинской конференции по Ливии и министерская встреча международной коалиции по борьбе с ИГ", - отмечается в сообщении.

Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля. Всего организаторы ожидают около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел.