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Министерская встреча коалиции против ИГ состоится на полях Мюнхенской конференции

Конференция пройдет с 14 по 16 февраля

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Министерская встреча возглавляемой США международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник организаторами форума.

"Среди прочего состоятся новая встреча участников Берлинской конференции по Ливии и министерская встреча международной коалиции по борьбе с ИГ", - отмечается в сообщении.

Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля. Всего организаторы ожидают около 40 глав государств и правительств, примерно 60 министров иностранных дел.

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