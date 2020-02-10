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Кризис на Украине

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело за выдачу в ЛНР паспортов республики

В надзорном ведомстве считают, что выдача паспортов носит принудительный характер

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи жителям Донбасса паспортов Луганской народной республики. Об этом в понедельник сообщили в офисе генерального прокурора страны.

В надзорном ведомстве считают, что выдача паспортов носит принудительный характер. "Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении. Расследование этого дела под контролем прокуратуры будет вести Служба безопасности Украины. По данным Киева, паспорта ЛНР получили уже более 200 тыс. человек.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий в середине мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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