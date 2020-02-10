СМИ: сирийская армия отразила контратаки боевиков в Идлибе

ТАСС, 10 февраля. Подразделения сирийской армии отбили в понедельник контратаки, предпринятые бандформированиями в окрестностях города Саракиб в провинции Идлиб. Как передал вещающий из Бейрута телеканал Al-Hadath, боевики, которым оказали огневую поддержку турецкие войска, попытались вернуть по свой контроль позиции, утраченные ими во время наступления правительственных сил.

В ходе ответной операции сирийские военнослужащие отбросили противника и освободили еще один населенный пункт под Саракибом. Под их контроль перешел поселок Тальхия, в 3 км от бывшего военного аэродрома Тафтаназ.

По сведениям телеканала, сирийская артиллерия ведет обстрел аэродрома, где находится командный пункт вооруженных группировок сирийской оппозиции и наблюдательный пункт турецких войск. Со своей стороны Минобороны Турции сообщило о гибели пяти своих военнослужащих в результате обстрела. По утверждению Анкары, ВС Турции открыли ответный огонь на уничтожение позиций в сирийском Идлибе, с которых ранее был нанесен удар по турецким войскам.

Ранее Al-Hadath сообщил, что турецкая армия нанесла удары из тяжелых артиллерийских орудий по Саракибу и его окрестностям, где дислоцированы правительственные войска.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.

В результате наступательной операции в Идлибе, начавшейся 25 января, сирийской армии удалось вернуть под контроль около 50% территории провинции и освободить десятки населенных пунктов, которые удерживали в своих руках террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзники.