В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Переговоры российских и турецких официальных лиц прошли в понедельник в Анкаре, в ходе которых обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщили журналистам в МИД Турции.

"[Турецкая делегация во главе с] заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом повторно встретилась сегодня с [российской делегацией во главе с] замглавой МИД Сергеем Вершининым и спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Делегация из РФ находится с визитом в Анкаре и провела первый раунд переговоров с турецкими партнерами 8 февраля. По их итогам было принято решение продолжить контакты в течение этой недели.

Переговоры России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Между тем ранее в понедельник турецкие военные вновь попали под обстрел в сирийском Идлибе. По данным Министерства национальной обороны Турции, погибли не менее пяти турецких военных.